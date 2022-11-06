Что произошло в ночь на 6 ноября Фото: REUTERS

Администрация американского президента Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к диалогу с Россией, пишет Washington Post. В публикации газеты отмечается, что чиновники в США не ставят задачу усадить Украину за стол переговоров. Суть их просьбы заключается в том, чтобы "попытаться обеспечить поддержку киевского правительства другими странами", которые сталкиваются с опасениями по поводу растягивания конфликта на годы.

Российские артиллеристы из Южного военного округа ВС РФ уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ на одном из направлений в Запорожской области. Он также добавил, что военнослужащие продолжают выполнять и другие задачи, среди которых - разрушение оборонительных сооружений, подавление пунктов управления, уничтожение огневых средств и военной техники противника.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица рискует остаться без света, воды и отопления, пишет "Страна.ua". При этом политик заверил, что, со своей стороны, власти города делают все возможное, чтобы не допустить такой ситуации.

В Ираке российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в городе Эр-Рамади. Об этом РИА Новости заявил экономический советник посольства РФ в Ираке Илья Лобов. Благодаря преобразованию предприятия, это позволит создать для граждан более тысячи рабочих мест, уточнил посол.

Илон Маск анонсировал пользователям Twitter возможность прилеплять к постам длинные тексты. Так он намерен "положить конец абсурдной практике скриншотов из блокнота".

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС. Сейчас включены линии электропередач мощностью 750 киловольт и 330 киловольт, которые необходимы для обеспечения собственных нужд Запорожской АЭС.