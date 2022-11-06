Власти Горловки сообщили о повреждении газопровода из-за обстрела со стороны ВСУ

В Горловке (ДНР) сообщили о повреждении газопровода из-за обстрела со стороны ВСУ Фото: REUTERS

В городе Горловка (Донецкая народная республика) в результате массированного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины поврежден местный газопровод. Информацию об этом публично распространил местный градоначальник Иван Приходько.

"Жители Горловки 6 ноября 2022 года сообщают о повреждении газопровода по [адресу] улица Промышленная, 12", - отмечается в сообщении, которое было опубликованном в официальном телеграм-канале мэра Горловки.

Власти ДНР уточняют, что украинскими военными было выпущено по Горловке сразу шесть артиллерийских снарядов, один из них как раз и попал в газопровод.

Мэр Горловки Приходько также подчеркнул, что в настоящее время военнослужащие ВСУ и бойцы украинских неонацистских формирований активно ведут обстрел поселка Стальсбыт. О погибших и пострадавших в результате данного обстрела никаких информации в настоящее время пока нет.