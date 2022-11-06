Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 ноября 2022 4:41

Запорожские власти заявили, что Украина включит арестованного главу "Мотор сичи" в список для обмена с РФ

Киев решил попытаться обменять Вячеслава Богуслаева на боевиков ВСУ и неонацистских нацбатов
Александр КИСЛОВ
Украинские власти намерены обменять Вячеслава Богуслаева на находящихся в РФ бойцов ВСУ и боевиков-неонацистов

Украинские власти намерены обменять Вячеслава Богуслаева на находящихся в РФ бойцов ВСУ и боевиков-неонацистов

Фото: REUTERS

Украинские власти намерены включить арестованного по обвинению в госизмене президента запорожского предприятия "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева в список граждан, которых Киев готов обменять на находящихся в российском плену своих бойцов.

Соответствующую информацию распространил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

"Его потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом", - рассказал чиновник в интервью информационному агентству ТАСС.

Рогов также подчеркнул, что куратором обмена, в котором может быть задействован глава "Мотор сичи" Богуславев, выступает лично один из основных публичных спикеров киевского режима - советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Когда конкретно Украина планирует провести обмен пленными с РФ с участием Богуслаева, пока не уточняется.