Бывший посол Украины в ФРГ Мельник высмеял слова немецкого депутата о его внесении в "список террористов"

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник сделал очередное скандальное заявление Фото: REUTERS

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter ответил лидеру немецкой парламентской фракции СДПГ Рольфу Мютцениху на заявление немецкого политика о том, что украинское правительство внесло его в «список террористов».

"Мимими. «Списка террористов» украинского правительства не существует. Перестаньте представлять себя «невинной жертвой", — подчеркнул одиозный украинский дипломат в своем официальном аккаунте в популярной сети микроблогов.

Ранее лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених сообщил, что был внесен киевскими властями в список террористов за призывы к урегулированию кризиса на Украине. Мютцених напомнил, что большинство военных конфликтов заканчивалось не на поле боя, поэтому все говорит о том, что Украине рано или поздно все-таки придется сесть за стол переговоров с РФ.

Андрей Мельник, считающийся одним из наиболее скандальных представителей украинской политической элиты, ранее неоднократно позволял себе публично критиковать действия немецких властей (и лично президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и немецкого канцлера Олафа Шольца). Его эпатажные высказывания, поступки и заявления несколько раз приводили к ухудшению немецко-украинских двусторонних отношений.

В итоге Мельник был отозван из Берлина, как ожидается, в самое ближайшее время его назначат на высокую должность в украинской власти (в частности, обсуждается вариант, при котором он получит пост заместителя министра иностранных дел Украины).