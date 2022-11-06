Румынский МИД сообщил об отсутствии у Бухареста территориальных претензий к Украине

Власти Румынии публично дали понять, что не претендуют на какие-либо украинские территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве иностранных дел Румынии официально заявили о том, что власти страны не имеют никаких территориальных претензий к Украине (и не претендуют на какие-либо территории это страны). Об этом говорится в соответствующем публичном заявлении румынского внешнеполитического ведомства.

В Бухаресте официально подчеркивают, что все сообщения о том, что Румыния планирует некий "раздел" Украины или хочет "забрать себе" часть украинской территории, являются намеренными вбросами, фейками и спекуляциями, которые не соответствуют действительности.

Кроме того, румынские власти в очередном раз решили выступить с осуждением российской военной спецоперации на Украине и заявили о том, что военная и финансовая поддержка Киева на сегодняшний день является одним из важнейших приоритетов Бухареста.

Ранее - 4 ноября 2022 года - о возможности отторжения Польшей части территорий современной Украины сообщил президент России Владимир Путин. В ходе встречи с российскими историками глава государства высказал мнение о том, что в настоящее время в состав Украины входят территории, которые до этого были "отторгнуты" у Венгрии, Румынии и Польши.