В Британии сожгли чучело бывшего премьера Лиз Трасс

В Британии местные жители сожгли чучело экс-премьера страны Лих Трасс Фото: REUTERS

В британском городе Льюисе в Ночь костров, известной также как Ночь Гая Фокса, местные жители сожгли чучело бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс. Информацию об этом подробно сообщила британская газета Daily Mail. Впечатляющее действо произошло в небольшом британском заведении состоялось в небольшом городе Эденбридж.

Участники креативной акции также намекнули действующему председателя правительства, что в случае отсутствия каких-либо зримых и значимых результатов работы может стать нынешний премьер Риши Сунак.

Ранее Трасс установила своеобразный британский антирекорд - она руководила правительством страны меньше всего из своих коллег по должности. На посту премьера Великобритании она находилась всего лишь 44 дня. Продержаться в статусе руководителя британского кабмина более длительное время у Трасс не получилось.