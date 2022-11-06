На севере Запорожской области создают укрепрайоны из-за возможного контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о создании на севере региона укрепрайонов, указав на возможные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринять наступление.

«Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны», - приводит РИА Новости слова член главного совета администрации Запорожской области.

Рогов отметил, что украинские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября 2022 года, попытавшись показать кадры обстрелов, а также начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в конгресс США, которые запланированы на вторник, 8 ноября.

«Хозяева (Владимира) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората», - отметил председатель движения «Мы вместе с Россией».