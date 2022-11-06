Стремоусов сообщил о стягивании танков и бронемашин ВСУ на херсонское направление

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сделал важное заявление о военно-политической ситуации в регионе Фото: из соцсетей

Вооруженные силы Украины в настоящее время стягивают к территории Херсонской области РФ значительные силы, а также большое количество танков и бронемашин. Соответствующее заявление со ссылкой на собственные источники сделал заместитель врио главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области. Скапливают очень большое количество техники, подтягивают все больший объем бронемашин, танков", - заявил высокопоставленный херсонский чиновник на видеозаписи, которая выложена в его официальном телеграм-канале.

По словам Стремоусова, в настоящее время ожидается резкая активизация боевых действий на территории Херсонской области, однако конкретные даты начала возможного украинского наступления пока неизвестны.

Замглавы региона напомнил, что власти области своевременно провели эвакуацию мирных жителей Херсона и целого ряда других населенных пунктов, так как заранее имели неопровержимую информацию об агрессивных планах и намерениях боевиков ВСУ.