Россиян предупредили о риске лишиться соцвыплат из-за крупных вкладах в банках

Юрист предупредила об опасности крупных банковских вкладов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова сообщила, что наличие крупных вкладов в банках может привести к лишению социальных выплат и субсидий.

Эксперт заявила, что при назначении пособий роль играют доход, а также степень нуждаемости семьи, среди прочего, такие правила касаются субсидий на оплату ЖКХ, а также выплат на детей. Пособия назначают семьям, совокупный доход которых при расчете на одного человека будет ниже прожиточного минимума, но при этом, как отметила Гусятникова, при признании гражданина малоимущим будут учитывать его имущество, а также размер вкладов в банках.

«Чтобы сохранить статус малоимущего и не лишиться дополнительных выплат, величина банковского вклада не должна превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а ежегодные проценты — одного прожиточного минимума», - приводит агентство «Прайм» слова юриста.

Как уточнила специалист, в противном случае, социальные службы могут не просто отказать в начислении пособий, но и потребовать возврата средств, которые были выплачены ранее.