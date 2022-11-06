Статистика заражения коронавирусом в России на 6 ноября 2022 года Фото: Shutterstock

В России впервые с 29 июля 2022 года выявили менее 5 000 заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа за сутки. Согласно приведенным данным, в стране было зарегистрировано 4 566 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в воскресенье, 6 ноября 2022 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 62 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 5 735 человек, что на 26,7% меньше по сравнению с минувшей субботой, 5 ноября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 457 человек, что на 21,5% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 4 ноября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 463 850. Жертвами COVID-19 стало 390 588 человек, а выздоровело 20 855 333 пациента.