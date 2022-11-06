Омбудсмен ДНР рассказала, что украинские военные жестоко избивают и пытают пленных

Российские военные и военнослужащие Народных милиций ДНР и ЛНР подвергаются в украинском плену жестоким пыткам и издевательствам Фото: из соцсетей

Почти все военнослужащие, которые недавно вернулись в Донецкую народную республики из украинского плена после обмена с Киевом, имеют серьезные проблемы со здоровьем из-за жестоких избиений и издевательств. Сами военные рассказывают, что их регулярно пытали как боевики Вооруженных сил Украины, так и бойцы одиозные украинских неонацистских формирований.

Соответствующее заявление распространила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. По ее словам, о пытках во время нахождения в украинском плену в разговорах с близкими, медиками и правозащитниками заявляют и сами вернувшиеся на родину военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики.

"У вернувшихся в республику пленных зафиксированы серьезные травмы, полученные в результате жестоких избиений в плену, запущенные осложнения после пулевых и осколочных ранений", - отмечается в официальном сообщении омбудсмена Морозовой, которое опубликовано в телеграм-канале аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР.

При этом также подчеркивается, что находящиеся в плену в Донбассе украинские военнопленные никаким пыткам и издевательствам не подвергаются, а содержатся в нормальных условиях в соответствии со всеми соответствующими международными конвенциями.