Аналитики Bruegel и IIF заявили о неэффективности введенных антироссийских санкций Фото: REUTERS

Санкционные ограничения западных стран, которые были введены в отношении России, не привели к такому снижению доходов российского бюджета, чтобы уменьшить продолжительность спецоперации на Украине. Такую оценку санкциям дали специалисты европейского аналитического центра Bruegel Мария Демерцис и Бен Маквильям, а также эксперты вашингтонского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток.

Как передает издание РБК, эксперты указывают на то, что профицит платежного баланса России из-за внушительной экспортной выручки по итогам текущего года приблизится к 240 млрд долларов, что вдвое превышает прошлогодний рекорда.

Специалисты подчеркивают, что защитная стратегия Москвы, которая заключается в консервативной политике макроэкономической, а также финансовой стабильности, помогла России избежать финансовый кризис, даже несмотря на заморозку 300 млрд долларов валютных резервов Центробанка РФ. Такую защитную стратегию эксперты называли «Крепость Россия» (Fortress Russia).

Тем не менее, по мнению специалистов Bruegel, эффект ограничений может нарастать со временем Отмечается, что Европа и США еще могут ввести новые санкционные ограничения в отношении России.

Напомним, ранее МИД Венгрии ни раз заявлял, что ЕС должен прекратить все разговоры о новом пакете антироссийских санкций, отмечая, что такие ограничения только обостряют энергетический кризис в Европе.