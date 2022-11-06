Украинский военнопленный сообщил, что командование ВСУ скрывает данные о погибших солдатах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады Александр Барлян, который на данный момент находится в Луганской Народной Республики (ЛНР), рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодняшний день скрывает данные о погибших солдатах. По его словам, это делается для того, чтобы не выплачивать компенсации их семьям.

Как отмечает военнопленный, после попадания в плен, в его 25-й отдельной штурмовой бригады обозначили Барляна как без вести пропавшего для того, чтобы не выплачивать каких-либо компенсаций семье.

«Тяжело доказать, что ты пропал в боевых действиях, а не просто покинул часть, и компенсации не выплачиваются, если ты без вести пропавший. Даже если ты официально похоронен… не всегда даже так можно получить денежную компенсацию», - заявил украинский военнопленный.

Барлян также заявил, что украинская армия несет сейчас большие потери, а денег на все компенсации семьям погибших солдат не хватает. Как он уточнил, согласно закону, семье погибшего бойца полагается выплата в размере в 15 млн гривен.