На Западе начали строить прогнозы по поводу способов возможного разрешения конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единственным реальным и адекватным способом завершить конфликт на Украине являются прямые переговоры Киева и Москвы. Соответствующее мнение публично высказал подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис, своим видением будущих российско-украинских переговоров он поделился в статье для профильного интернет-портала 19FortyFive.

По мнению американского военного аналитика, несмотря на все агрессивные и милитаристские заявления Запада, который обещает Киеву победу на поле боя и только затягивает конфликт, переговоры — самый логичный вариант.

"Суровые, холодные реалии показывают, что, напротив, конца кризису не видно, и наиболее вероятным вариантом — хотя и непопулярным в западном мире — остаётся урегулирование путём переговоров", — считает Дэвис, уточняя, что сомнений в том, что переговорный процесс все же будет начат нет ни у кого.

Ранее о том, что Украине как можно скорее нужно сесть за стол переговоров с РФ в недавнем личном телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил американский лидер Джо Байден. Он попросил Зеленского "хотя бы попытаться" инициировать переговорный процесс, чтобы сделать вид, что какие-то шаги в этом направлении предпринимаются.

При этом действия властей США направлены не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а являются лишь попыткой обеспечить поддержку киевского режима другими странами.