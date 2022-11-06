Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 ноября 2022 8:57

Американский аналитик Дэвис назвал переговоры единственным способом завершения конфликта на Украине

Ни о какой победе Киева на поле боя и речи быть не может, полагает бывший военный из США
Александр КИСЛОВ
На Западе начали строить прогнозы по поводу способов возможного разрешения конфликта на Украине

На Западе начали строить прогнозы по поводу способов возможного разрешения конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единственным реальным и адекватным способом завершить конфликт на Украине являются прямые переговоры Киева и Москвы. Соответствующее мнение публично высказал подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис, своим видением будущих российско-украинских переговоров он поделился в статье для профильного интернет-портала 19FortyFive.

По мнению американского военного аналитика, несмотря на все агрессивные и милитаристские заявления Запада, который обещает Киеву победу на поле боя и только затягивает конфликт, переговоры — самый логичный вариант.

"Суровые, холодные реалии показывают, что, напротив, конца кризису не видно, и наиболее вероятным вариантом — хотя и непопулярным в западном мире — остаётся урегулирование путём переговоров", — считает Дэвис, уточняя, что сомнений в том, что переговорный процесс все же будет начат нет ни у кого.

Ранее о том, что Украине как можно скорее нужно сесть за стол переговоров с РФ в недавнем личном телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил американский лидер Джо Байден. Он попросил Зеленского "хотя бы попытаться" инициировать переговорный процесс, чтобы сделать вид, что какие-то шаги в этом направлении предпринимаются.

При этом действия властей США направлены не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а являются лишь попыткой обеспечить поддержку киевского режима другими странами.