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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 9:09

Самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория в Танзании

По предварительным данным, причинами крушения стали шторм и проливные дожди
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория в Танзании

Самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория в Танзании

Фото: Иван ВИСЛОВ

Лайнер частной авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория в Танзании. Трагедия произошла при попытке приземлиться в аэропорту города Букоба, в воскресенье, 6 ноября. На данный момент на место происшествия направлена спасательная команда.

Как сообщает национальная телевизионная сеть Tanzania Broadcasting Corporation (TBC), на борту самолета было 53 человека, из которых 49 пассажиров и четыре члена экипажа. Сообщается, что на данный момент в ходе поисково-спасательных работ были спасены 15 человек. Спасательная операция сейчас продолжается. Судьба остальных пассажиров пока остается неизвестной.

Согласно предварительным данным, шторм и проливные дожди стали причинами крушения самолета, который совершал перелет из административного центра Танзании города Дар-эс-Салама в другой город страны - Мванзу. Кроме того, сообщается о сильном ветрею