На Троекуровском кладбище возложили венки к могиле Геннадия Селезнева

Геннадий Николаевич восемь лет возглавлял «Комсомольскую правду» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

6 ноября 2022 года широко отмечается 75-летие Геннадия Николаевича Селезнёва, известного журналиста, крупного общественного и государственного деятеля, председателя Госдумы РФ второго и третьего созывов (1995-2003).

Сегодня на Троекуровском кладбище прошло возложение венков к могиле Г.Н.Селезнёва Фото: Людмила СЕМИНА

Сегодня на Троекуровском кладбище прошло возложение венков к могиле Г.Н.Селезнёва. В Госдуме РФ открыта фотовыставка о его жизни и деятельности. В Санкт-Петербурге пройдут первые «Селезневские чтения» на базе СЗИУ РАНХ и ГС и возложение цветов к мемориальной доске в С-П Государственном университете. В городе Серове Свердловской области открыт памятник земляку, родившемуся здесь.

Памятник в Серове Фото: из семейного архива

СПРАВКА КП

Геннадий Николаевич восемь лет (1981-88) возглавлял «Комсомольскую правду». Рассказ о нашем главреде читайте по ссылке.