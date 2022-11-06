На Троекуровском кладбище возложили венки к могиле Геннадия Селезнева

Геннадий Николаевич восемь лет возглавлял «Комсомольскую правду»
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
6 ноября 2022 года широко отмечается 75-летие Геннадия Николаевича Селезнёва, известного журналиста, крупного общественного и государственного деятеля, председателя Госдумы РФ второго и третьего созывов (1995-2003).
Сегодня на Троекуровском кладбище прошло возложение венков к могиле Г.Н.Селезнёва
Фото: Людмила СЕМИНА
Сегодня на Троекуровском кладбище прошло возложение венков к могиле Г.Н.Селезнёва. В Госдуме РФ открыта фотовыставка о его жизни и деятельности. В Санкт-Петербурге пройдут первые «Селезневские чтения» на базе СЗИУ РАНХ и ГС и возложение цветов к мемориальной доске в С-П Государственном университете. В городе Серове Свердловской области открыт памятник земляку, родившемуся здесь.
Памятник в Серове
Фото: из семейного архива
Геннадий Николаевич восемь лет (1981-88) возглавлял «Комсомольскую правду». Рассказ о нашем главреде читайте по ссылке.