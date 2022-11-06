Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 ноября 2022 9:53

На Троекуровском кладбище возложили венки к могиле Геннадия Селезнева

Бывшему главному редактору «Комсомольской правды» и спикеру Госдумы сегодня исполнилось бы 75 лет
Людмила СЕМИНА
Людмила СЕМИНА
Геннадий Николаевич восемь лет возглавлял «Комсомольскую правду»

Геннадий Николаевич восемь лет возглавлял «Комсомольскую правду»

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

6 ноября 2022 года широко отмечается 75-летие Геннадия Николаевича Селезнёва, известного журналиста, крупного общественного и государственного деятеля, председателя Госдумы РФ второго и третьего созывов (1995-2003).

Сегодня на Троекуровском кладбище прошло возложение венков к могиле Г.Н.Селезнёва

Сегодня на Троекуровском кладбище прошло возложение венков к могиле Г.Н.Селезнёва

Фото: Людмила СЕМИНА

Сегодня на Троекуровском кладбище прошло возложение венков к могиле Г.Н.Селезнёва. В Госдуме РФ открыта фотовыставка о его жизни и деятельности. В Санкт-Петербурге пройдут первые «Селезневские чтения» на базе СЗИУ РАНХ и ГС и возложение цветов к мемориальной доске в С-П Государственном университете. В городе Серове Свердловской области открыт памятник земляку, родившемуся здесь.

Памятник в Серове

Памятник в Серове

Фото: из семейного архива

СПРАВКА КП

Геннадий Николаевич восемь лет (1981-88) возглавлял «Комсомольскую правду». Рассказ о нашем главреде читайте по ссылке.