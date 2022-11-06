В ДНР назвали число военных из республики, которые находятся в украинском плену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примерно 250 военных из Донецкой Народной Республики (ДНР) на данный момент продолжают оставаться в украинском плену. Такое заявление в воскресенье, 6 ноября, сделал омбудсмен ДНР Дарья Морозова, отметив, что власти региона работают над возвращением военнопленных.

«Порядка 250 военнослужащих ДНР еще находятся в украинском плену. Работа по пленным ведется беспрерывно, работает горячая линия, мониторятся полностью все социальные сети, потому что мы знаем, что украинские военные могут выкладывать определенные видео», - заявили омбудсмен, отметив, что все данные сохраняют для наличия доказательной базы о нахождении военного в плену

Морозова также заявила, что власти ДНР регистрируют сообщения о пытках, которым подвергаются пенные в плену. По ее словам, подобных обращений было получено уже более 100.

Напомним, накануне, 3 ноября, временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об очередном обмене военных, сообщив, что с российской стороны Украине передали 107 военных, и столько же российских военнопленных получили с украинской стороны.