Глава ПИР-Центра оценил реакцию Запада на заявление о ядерной войне

Глава ПИР-Центра Орлов заявил, что Запад прислушался к словам России о недопущении ядерной войны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов считает, что западные страны прислушались к заявлениям Москвы о недопущении ядерной войны, но информационная война в отношении России в данном контексте продолжится.

Ранее в МИД РФ заявили о недопустимости ядерной войны, призвав страны «ядерной пятерки» показать готовность работать над предотвращением катастрофы, а также отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового поражения.

Орлов заявил, что обращение российского внешнеполитического ведомства было направлено как международным партнерам, так и оппонентам Москвы. «В вопросе, прислушаются ли к заявлениям на Западе, может быть, я вас удивлю и скажу, что мне кажется, что прислушаются», - приводит его слова РИА Новости.

Директор ПИР-Центр указал на возможность продолжения обвинений в отношении России в публикациях СМИ и выступлениях пресс-секретарей, поскольку, по его словам, идет «совершенно четкая информационная война» и дезинформация в отношении Москва. Как он отметил, сочетание слов «Россия» и «ядерная» теперь поможет показать страну в неприглядном свете.

При этом, как считает Орлов, «серьезные люди» Запада, во внешнеполитических ведомствах и в военном истеблишменте обратили свое внимание на слова МИД РФ и их недвусмысленность, понимая, что «мячик теперь на их стороне».