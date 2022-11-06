Украинская армия обстреляла дамбу Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в воскресенье, 6 ноября, обстреляли дамбу Каховской гидроэлектростанциями (ГЭС), расположенной в Херсонской области. Об этом заявили в экстренных службах, отмечая, что пять ракет сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО), одна из которых попала в шлюз.

Как уточняется в сообщении экстренных служб, украинская армия выпустила шесть ракет, а обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, попала в шлюз Каховской ГЭС.

«Сегодня в 10:00 был нанесён удар 6 ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО 5 ракет было сбито, одна попала в шлюз каховской дамбы, которая получила разрушения», - заявил представитель экстренных служб в воскресенье, 6 ноября, добавив, что на данный момент уточняется информация о пострадавших.