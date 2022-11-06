СК РФ возбудил уголовное дело о халатности после пожара в ночном клубе в Костроме

Фото: СУ СКР по Костромской области

Следственный Комитет (СК) Российской Федерации возбудил уголовное дело о халатности после пожара, который произошел в минувшую субботу, 5 ноября, в ночном клубе «Полигон», расположенном в Костроме, когда погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления», - сказано в заявлении пресс-центра.

По данным следствия, должностные лица «длительное время» не проводили проверки в данном клубе, в результате чего возникли проблемы с пожарной безопасностью и в итоге произошла такая трагедия.

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет России по Костромской области уже ведет расследование по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», а также «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц».