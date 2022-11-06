Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире6 ноября 2022 10:54

Израильский журналист обратил внимание Зеленского на свастику на рюкзаке украинского военного

Журналист выразил надежду, что такой тренд не стал популярным на Украине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Израильский журналист обратил внимание Зеленского на свастику на рюкзаке украинского военного

Израильский журналист обратил внимание Зеленского на свастику на рюкзаке украинского военного

Фото: REUTERS

Журналист израильского издания The Jerusalem Post Звика Клейн на своей странице в Twitter опубликовал фотографию военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), на рюкзаке которого можно увидеть нашивку со свастикой.

Как уточнил израильский журналист, что фото было сделано солдатом-евреем в поезде, который отправлялся в Киев. Клейн обратил внимание на произошедшие президента Украины Владимира Зеленского, а также Министерства иностранных дел страны, отметив украинского лидера и внешнеполитическое ведомство под своим постом.

Израильский журналист обратил внимание Зеленского на свастику на рюкзаке украинского военного

Израильский журналист обратил внимание Зеленского на свастику на рюкзаке украинского военного

Фото: Twitter.com

Клен также выразил надежду, что подобный тренд не стал популярным на Украине. «Украинский солдат-еврей вчера ехал в поезде в Киев и увидел этого украинского солдата с рюкзаком, на котором спереди виднелась нацистская свастика. Надеюсь, это не популярный тренд», - написал он на своей странице в Twitter.