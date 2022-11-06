Израильский журналист обратил внимание Зеленского на свастику на рюкзаке украинского военного Фото: REUTERS

Журналист израильского издания The Jerusalem Post Звика Клейн на своей странице в Twitter опубликовал фотографию военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), на рюкзаке которого можно увидеть нашивку со свастикой.

Как уточнил израильский журналист, что фото было сделано солдатом-евреем в поезде, который отправлялся в Киев. Клейн обратил внимание на произошедшие президента Украины Владимира Зеленского, а также Министерства иностранных дел страны, отметив украинского лидера и внешнеполитическое ведомство под своим постом.

Израильский журналист обратил внимание Зеленского на свастику на рюкзаке украинского военного Фото: Twitter.com

Клен также выразил надежду, что подобный тренд не стал популярным на Украине. «Украинский солдат-еврей вчера ехал в поезде в Киев и увидел этого украинского солдата с рюкзаком, на котором спереди виднелась нацистская свастика. Надеюсь, это не популярный тренд», - написал он на своей странице в Twitter.