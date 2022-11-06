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НовостиПолитика6 ноября 2022 10:54

Британские власти не верят, что телефон Трасс взломали в ходе ее поездки в Россию

The Mail on Sunday: британские власти не верят, что телефон Трасс взломали в ходе ее поездки в Россию
Александр КИСЛОВ
Британские власти выясняют, кто взломал телефон экс-премьера страны Лиз Трасс

Британские власти выясняют, кто взломал телефон экс-премьера страны Лиз Трасс

Фото: REUTERS

Британские власти не считают, что телефон экс-премьера Соединенного Королевства Лиз Трасс мог быть взломан неизвестными во время ее визита в Россию в качестве главы МИД страны 9-10 февраля текущего года.

Информацию об этом распространило британское издание The Mail on Sunday.

В материале журналисты газеты со ссылкой на собственные анонимные источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что версия о том, что телефон Трасс взломали в Москве всерьез даже не рассматривается представителями спецслужб, ведущими расследование данного инцидента.

Отмечается, что в российской столице Трасс была "максимально осторожна" и выполняла все положенные протоколы безопасности, поэтому взлом ее телефона во время той поездки практически полностью исключен.

При этом, по данным издания, в том, что за взломом стоит именно Россия, полностью уверены сотрудники британской службы радиоэлектронной разведки (GCHQ, Government Communications Headquarters - центр правительственной связи).