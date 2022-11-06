ВСУ выпустили 15 ракет по Энергодару и территории около Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 6 ноября, заявили, что Украина продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомную электростанцию (АЭС).

Как заявили в российском военном ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 крупнокалиберных снарядов по Энергодару, а также территории, прилегающей к Запорожской АЭС.

«В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов», - сказано в заявлении министерства.

В ведомстве заявляют, что украинские войска вели обстрел из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка, расположенных в Днепропетровской области.

Отмечается, что в результате ответного огня артиллерии Вооруженных сил (ВС) России была уничтожена украинская гаубица «Мста-Б», а также два автомобиля украинской армии. Кроме того, в заявлении уточняется, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.