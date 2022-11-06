Джонсон вышел из гонки за пост премьера из-за риска потерять миллионные доходы Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил снять свою кандидатуру в октябре этого года с гонки за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства для того, чтобы не лишиться своих доходов в размере 11,3 млн долларов в год, которые он получает от публичных выступлений, а также продажи мемуаров. Об этом пишет издание Observer со ссылкой на источники в индустрии развлечений.

Как сообщают источники издания, с момента отставки с поста главы британского правительства Борис Джонсон общался по вопросу публичных выступлений с голливудским агентством по поиску талантов Endeavour и его дочерней компанией Harry Walker Agency (HWA). Согласно данным собеседников Observer, среди клиентов компании числятся экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, а также знаменитая теннисистка Серена Уильямс.

В публикации также отмечается, что глава Endeavour, американский бизнесмен Ари Эмануэль, сообщил бывшему британскому премьеру, что возможный проигрыш в борьбе за пост главы правительства другому кандидату Риши Сунаку может плохо сказаться на доходах от его предстоящих выступлений. Уточняется, что речь шла о потере половины доходов.

При этом представитель экс-премьера Великобритании в интервью Observer не согласился с такими данными, заявив, что финансовые вопросы были «совершенно не важны» при принятии решения об уходе из предвыборной гонки.