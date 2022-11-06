Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ на следующей неделе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин вскоре проведет регулярное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков, уточнив, что совещание состоится на следующей неделе.

Сегодня, 6 ноября, в программе «Москва. Кремль. Путин» заявили о планах главы государства в ближайшие дни провести совещание с членами Совета безопасности РФ.

«Речь идет о регулярном [совещании]», - приводит ТАСС ответ представителя Кремля на вопрос, имеется ли в виду регулярное - как правило, еженедельное - совещание российского президента с постоянными членами Совбеза или же речь идет о полноформатном заседание с участием всех его членов.

Напомним, предыдущее оперативное совещание российского президента с постоянными членами Совета безопасности прошло 10 октября 2022 года, а последнее заседание «большого» Совбеза РФ состоялась в мае этого года.