Около 1 тысячи человек эвакуировали из Новой Каховки в Херсонской области Фото: REUTERS

Около 1 тысячи мирных жителей эвакуировано из Новой Каховки в Херсонской области. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев, уточнив, что людей перевозили в Крым.

"Из Новой Каховки, это те данные, где граждане подавали заявки в приемную [администрации] и мы совместно с МЧС России вывозили, это порядка 900 - 1 тыс. человек", - пишет агентство со слов Агаев.

Он заявил, что жителей Херсонской области вывозили без выходных. С помощью автобусов, предоставленных МЧС РФ, людей направляли в Крым, а оттуда поездами увозили в Краснодарский край.

Напомним, 1 ноября 2022 года врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе началась эвакуация мирного населения. В эфире "Соловьев- Live" он подчеркнул, что с левого берега Днепра планируется отселить до 70 тысяч человек. По его словам, эвакуация организована с целью обеспечения безопасности для мирного населения.