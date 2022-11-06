Политолог объяснил призыв США показать Зеленскому готовность к переговорам с Россией Фото: REUTERS

Кандидат политических наук, доцент «Академии труда и социальных отношений» Павел Фельдман рассказал об отсутствии у Вашингтона желания вести реальные переговоры с Москвой. По его словам, Белый дом предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому имитировать готовность к началу диалога с Москвой, а не вести реальные переговоры.

«Судя по всему, американцы предлагают Зеленскому не вести реальные переговоры с Россией, а имитировать готовность к началу диалога», - заявил политолог в беседе с «Лентой.ру».

Как считает Фельдман, на данный момент Вашингтон волнует реакция европейских стран, которые в свою очередь сейчас выражают озабоченность затянутостью конфликта на Украине, желая быстрейшего разрешения его путем мирных переговоров.

«Однако на сегодняшний день нет никаких предпосылок для реализации подобного сценария», - заявил специалист, отметив, что при реальном желании Вашингтона «принести мир на украинскую землю», он бы перестал поставлять вооружения Киеву.