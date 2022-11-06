Нарышкин заявил, что разведка России имеет косвенные подтверждения связи СМС Трасс и взрыва на "Северных потоках"

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин уточнил, что связь сообщения "It's done" со взрывами на "потоках" имеет "косвенное основание" Фото: REUTERS

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин в программе "Москва. Кремль. Путин" на "Россия 1" заявил, что службы внешней разведки России располагают лишь косвенными сведениями о связи СМС экс-премьера Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену и диверсии на "Северных потоках". Он уточнил, что сообщение "It's done" после взрыва на газопроводах "имеет косвенное подтверждение".

"У меня есть только косвенные подтверждения, что все это имеет основания под собой", - сказал он в интервью.

Тем не менее Нарышкин воззвал к "бдительности", сказав, что служба внешней разведки намерена дальше выявлять и предупреждать о любых внешних угрозах.

"Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки, нужно продолжать выявлять и предупреждать любые внешние угрозы по отношению к нашему государству и к нашим гражданам", - заключил он.

3 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев утверждал, что переписка Трасс и Блинкена является "неоспоримым доказательством" причастности Великобритании к взрыву на северных потоках.