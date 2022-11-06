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НовостиПолитика6 ноября 2022 12:55

Нарышкин заявил, что разведка России имеет косвенные подтверждения связи СМС Трасс и взрыва на "Северных потоках"

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин уточнил, что связь сообщения "It's done" со взрывами на "потоках" имеет "косвенное основание"
Владимир РОМАНЕНКО
Глава СВР РФ Сергей Нарышкин уточнил, что связь сообщения "It's done" со взрывами на "потоках" имеет "косвенное основание"

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин уточнил, что связь сообщения "It's done" со взрывами на "потоках" имеет "косвенное основание"

Фото: REUTERS

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин в программе "Москва. Кремль. Путин" на "Россия 1" заявил, что службы внешней разведки России располагают лишь косвенными сведениями о связи СМС экс-премьера Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену и диверсии на "Северных потоках". Он уточнил, что сообщение "It's done" после взрыва на газопроводах "имеет косвенное подтверждение".

"У меня есть только косвенные подтверждения, что все это имеет основания под собой", - сказал он в интервью.

Тем не менее Нарышкин воззвал к "бдительности", сказав, что служба внешней разведки намерена дальше выявлять и предупреждать о любых внешних угрозах.

"Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки, нужно продолжать выявлять и предупреждать любые внешние угрозы по отношению к нашему государству и к нашим гражданам", - заключил он.

3 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев утверждал, что переписка Трасс и Блинкена является "неоспоримым доказательством" причастности Великобритании к взрыву на северных потоках.