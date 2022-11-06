Патриарх Кирилл заявил, что опасности сегодняшнего дня угрожают существованию России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе - главного храма Росгвардии заявил, что опасности сегодняшнего дня угрожают существованию России.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности», - заявил патриарх.

По его словам, могущественные зарубежные силы, которые стоят за междоусобицами, навязываемыми «народам Руси», ставят целью ослабление как Украины, так и Белоруссии, и России.

«Просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани», - добавил.

На освящение храма, который посвящен равноапостольному князю Владимиру, пришли директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и генерал армии Виктор Золотов, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.