Российские военные поразили позиции украинской армии на авдеевском направлении Фото: Минобороны РФ

Артиллеристы 1-й Славянской бригады поразили позиции украинских войск на Авдеевском направлении. Российские военные представили видео взаимодействия беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и противотанкового орудия МТ-12 «Рапира».

На южной окраине Авдеевки оператор отмечает машину с украинскими военными, которая ехала между позициями и остановилась около одного из зданий, после чего оператор направил координаты машины на батарею 100 мм орудий МТ-12 «Рапира».

Первый пристрелочный выстрел лег мимо, а когда были даны поправки - следующий залп накрыл цель, что привело к взрыву и сильному задымлению. Как передает РИА Новости, скорее всего был уничтожен склад с боекомплектом, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) развозили на машине.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, в воскресенье, 6 ноября, в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении склада боеприпасов украинской 65-й механизированной бригады, расположенном в Запорожье.