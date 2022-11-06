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НовостиПолитика6 ноября 2022 13:13

Российские военные поразили позиции украинской армии на авдеевском направлении

Все произошло на южной окраине Авдеевки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские военные поразили позиции украинской армии на авдеевском направлении

Российские военные поразили позиции украинской армии на авдеевском направлении

Фото: Минобороны РФ

Артиллеристы 1-й Славянской бригады поразили позиции украинских войск на Авдеевском направлении. Российские военные представили видео взаимодействия беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и противотанкового орудия МТ-12 «Рапира».

На южной окраине Авдеевки оператор отмечает машину с украинскими военными, которая ехала между позициями и остановилась около одного из зданий, после чего оператор направил координаты машины на батарею 100 мм орудий МТ-12 «Рапира».

Первый пристрелочный выстрел лег мимо, а когда были даны поправки - следующий залп накрыл цель, что привело к взрыву и сильному задымлению. Как передает РИА Новости, скорее всего был уничтожен склад с боекомплектом, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) развозили на машине.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, в воскресенье, 6 ноября, в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении склада боеприпасов украинской 65-й механизированной бригады, расположенном в Запорожье.