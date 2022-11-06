Суд в Костроме арестовал директора фирмы, организовывавшей работу сгоревшего ночного клуба в Костроме

Фото: СУ СКР по Костромской области

Суд в Костроме арестовал на два месяца директора фирмы Наталью Беленогову, организовывавшей работу ночного клуба «Полигон», где в минувшую субботу, 5 ноября произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 13 человек.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - приводит ТАСС заявление судьи, который уточнил, что обвиняемый останется в заключении до 4 января 2023 года.

Беленогову подозревают в совершении преступления по статье об «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц».

Напомним, Следственный комитет (СК) России по Костромской области ведет расследование по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц». При этом, как писал сайт KP.RU, сегодня, 6 ноября, было возбуждено уголовное дело о халатности. По данным следствия, должностные лица «длительное время» не проводили проверки в клубе.