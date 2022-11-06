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НовостиВ мире6 ноября 2022 14:00

В бюджете Великобритании нашли "черную дыру" из-за Украины

Daily Mail: Премьер Британии Сунак в отчаянии из-за беженцев с Украины
Сергей ГАПЧУК
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: REUTERS

Великобритания может сократить оказание помощи беженцам с Украины в связи с дефицитом бюджета в 50 миллиардов фунтов стерлингов, об заявили в английском таблоиде Daily Mail.

“В британской казне нашли "черную дыру" в 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую [премьер-министр Риши] Сунак и канцлер Джереми Хант отчаянно пытаются заполнить”, - сообщает журналист газеты Дэн Сэйлз.

По отмечает автор, государство выделяло переселенцам по программе «Дом для Украины» пособие в размере 350 фунтов и эта программа может быть сокращена «для оздоровления финансов королевства».

Как уточняет колумнист, «сокращение произойдет вопреки прогнозам экспертов ЮНИСЕФ, согласно которым зимой в Европу приедут еще 800 тысяч украинцев”.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, жители Великобритании в массовом порядке жаловались на невозможность содержания беженцев с Украины в связи с ростом цен. В свою очередь, благотворители из Германии жаловались в публичном пространстве «хамское поведение” украинских беженцев.