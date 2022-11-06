Вице-премьер Дачич заявил, что Сербия будет и дальше отрицать независимость Косово Фото: REUTERS

Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что республика и дальше намерена стоять на позиции не признания легитимности сепаратизма в Косово. Об этом сказал в интервью телеканалу TV Prva, отметив одностороннюю инициативу отделения Косово.

"Если я хорошо понимаю сербский народ и граждан Сербии, мы и далее твердо стоим на нашей позиции, когда речь идет о Косове и Метохии (КиМ). Мы не признали одностороннюю сецессию, и мы будем бороться всеми своими силами за наши легитимные права, как и за международное право в целом. Мы не поддержали ни один сепаратизм в мире, всегда голосовали одинаково", - отметил Дачич.

Напомним, сегодня, 6 ноября, сербские власти отвергли план, ранее предложенный руководством ФРГ и Франции, по урегулированию в Косово и Метохии, который предполагает членство самопровозглашенной республики в Организации Объединенных Наций (ООН) без формального признания Белградом.