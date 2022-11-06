Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев погиб во время спецоперации на Украине Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Настоятель патриаршего подворья при штабе Ракетного войска стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами (ВС) России и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев умер во время специальной военной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память», - написал замуправделами Московской патриархии в своем канале в Telegram.

Напомним, протоиерей Михаил Васильев принимал участие в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии, Косово, Северном Кавказе и Сирии. Он не только благословлял военнослужащих, но и сам ни раз прыгал с парашютом, сопровождая подразделения Воздушно-десантные войска (ВДВ) Российской Федерации.