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НовостиПолитика6 ноября 2022 14:59

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев погиб во время спецоперации на Украине

О смерти военного священника сообщили в РПЦ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев погиб во время спецоперации на Украине

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев погиб во время спецоперации на Украине

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Настоятель патриаршего подворья при штабе Ракетного войска стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами (ВС) России и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев умер во время специальной военной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память», - написал замуправделами Московской патриархии в своем канале в Telegram.

Напомним, протоиерей Михаил Васильев принимал участие в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии, Косово, Северном Кавказе и Сирии. Он не только благословлял военнослужащих, но и сам ни раз прыгал с парашютом, сопровождая подразделения Воздушно-десантные войска (ВДВ) Российской Федерации.