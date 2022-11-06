Британцы нашли самый действенный способ принудить Зеленского к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели в комментариях к статье британского издания Daily Mail указали на самый действенный способ принудить президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией.

“Знаете, какой самый лучший способ на него надавить? Просто перестаньте отправлять ему миллионы долларов, глупцы. Он сразу же поменяет свою позицию”, — пишет The_Juggernaut.

Пользователь с ником DakiOverNezuko также рекомендует перестать финансировать конфликт, а «Зеленскому нужно вернуться в реальный мир до того, как он нас всех убьет». При этом отмечается, что Запад не обязан выдавать ему «еженедельное пособие».

NannRuss считает, все закончится с приходом к власти республиканцев и «Зеленскому придется идти на компромисс после того, как закончится денежный поток».

Valley of the Sun требует прекратить «отправлять ему миллиарды долларов».

«Просто перестаньте его финансировать. Тогда он тут же захочет вести переговоры», - иронично отмечает пользователь Jedi Master Yoda.

Читатели британского издания пришли к выводу, что Зеленскому необходимо стремиться к мирному разрешению конфликта и добиваться перемирия, иначе «Запад перестанет поставлять оружие Украине».