В Косово состоялся митинг против решения о перерегистрации автомобильных номеров с сербским флагом Фото: REUTERS

В северной Косовска-Митровице состоялся мирный митинг за отмену решений Приштины о перерегистрации автомобильных номеров с сербским флагом. Прямую трансляцию мероприятия вело национальное телевидение Сербии РТС.

Граждане скандировали с плакатами «Хватит с нас террора Курти!», «У нас одно государство — Сербия!», «Ради наших детей мы не сдадимся!», «Почему у сербов нет свободы передвижения?», «Я серб, и здесь всё моё», «Европа, есть ли у наших детей право на свободу?».

"Это Сербия" — мирный протест против решения со стороны косовоалбанских властей, которые планируют ввести штрафы с 21 ноября 2022 года для автомобилистов с сербской символикой. Размер штрафа начинается от 150 евро.

Акция протеста открылась государственным гимном Сербии "Боже правде", после чего перед протестующими выступили представители вузов Приштины по вопросам запрета вакцинации сербам в период пандемии на территории Косово и сохранения "национальной памяти" и культуры на суверенной территории.

Председатель партии «Сербский список» Горан Ракич призвал к прекращению "запугивания, издевательств, угнетения и лишения прав" сербов на территории Косово и Метохию (КиМ).

После выступил бывший мэр Косовска-Митровицы Милан Радойевич, который призвал граждан КиМ к миру и сосуществованию без ограничений.

При этом, сегодня, 6 ноября 2022 года, власти Сербии отвергли предложение Франции и Германии о членстве самопровозглашенной республики в Организации Объединенных Наций (ООН) без формального признания Белградом.

Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что республика и дальше намерена стоять на позиции не признания легитимности суверенитета Косово и Метохии.