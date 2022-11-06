Число жертв крушения самолета в Танзании выросло до 19 человек Фото: REUTERS

Ввиду крушения пассажирского самолёта в Танзании на озере Виктория погибли по меньшей мере 19 человек. Об этом пишет местная газета Citizen.

"19 человек погибли в авиакатастрофе Precision Air", - пишет издание в своем Twitter.

Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива поручил провести следственные мероприятия, а также уточнить нестыковку в числе погибших и выживших с задекларированными данными о зарегистрированных пассажирах.

На борту самолета было 43 человека, уточняет издание по предыдущим данным, из которых четыре - члены экипажа. Сейчас стало известно о 19 погибших и 26 выживших. По факту несостыковки ведутся следственные мероприятия.

Лайнер частной авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория в Танзании. Трагедия произошла при попытке приземлиться в аэропорту города Букоба, в воскресенье, 6 ноября.

Согласно предварительным данным, шторм и проливные дожди стали причинами крушения самолета, который совершал перелет из административного центра Танзании города Дар-эс-Салама в другой город страны - Мванзу.