Началась подготовка к сносу памятника российской императрице Екатерине II в Одессе Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Подрядчики приступили к сносу памятника российской императрице Екатерине II в Одессе. Об этом сообщает издание "Думская", которое опубликовало фото объявления о сносе. Уточняется, что рабочие подвезли к монументу необходимую для демонтажа технику.

"Приносим извинения за временные неудобства. Идут подготовительные работы для демонтажа и переноса скульптурной композиции "Основателям Одессы", - говорится в объявлении.

Ранее сайт KP.RU писал, что памятник Екатерине II, который расположен в Одессе, оградили деревянным забором после ряда актов вандализма. Накануне монумент вновь осквернили вандалы, надев на голову памятнику красный колпак палача, а к руке привязав виселицу.

Напомним, 11 октября 2022 года в центре Киева снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину, заявил украинским СМИ соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

Памятник Екатерине II как основательнице города установили в Одессе в 1900 году, но его снесли через 20 лет. Монумент был восстановлен в 2007 году на Екатерининской площади.