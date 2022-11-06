В Госдепе США заявили о готовности помочь властям Туркменистана получить выгоду от санкций против России Фото: REUTERS

Помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу во время визита в Ашхабад заявил, что Вашингтон готов оказывать поддержку властям и деловым кругам Туркменистана в получении выгоды от антироссийских санкций. Об этом пишет агентство ТАСС.

"Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и с деловыми кругами для того, чтобы оказать им содействие в получении большей пользы для них от санкционного режима", - сказал он.

В качестве примера он привел ситуацию в Казахстане, где самые большие банки куплены местными предпринимателями у российских владельцев.

"Альфа Банк и Сбербанк теперь в Казахстане являются казахстанскими банками, то есть казахстанские бизнесмены получили выгоду от того, что приобрели банки, которые принадлежали российским бизнесменам - а теперь принадлежат казахским", - уточнил Лу.

Он также добавил, что США работают с правительством Туркмении по вопросу существования бизнеса и предприятий в стране. В американском ведомстве намерены минимизировать эффекты от санкционного режима против России.

"Я думаю, что риски для экономики страны очень небольшие. У вас нет большого сотрудничества в области обороны с Россией, вы не делаете очень много бизнеса с российскими олигархами", - сказал он, уточнив, что основные сложности могут возникнуть в банковской сфере расчетов с РФ.

Не так давно, 5 ноября 2022 года, Россия выступила с призывом к западу снять санкции Россельхозбанка, чтобы упростить экспорт продовольствия, в том числе зерна.