Путин напугал Макрона словами о ядерном ударе по Хиросиме и Нагасаки Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин встревожил западных политиков, упомянув о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Согласно источникам, Путин выразил мнение, что взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии и окончание Второй мировой войны, продемонстрировали, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить»", - пишет издание.

США взорвали две атомные бомбы над японскими городами Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года соответственно. В результате взрывов погибло от 129 000 до 226 000 человек, большинство из которых были мирными жителями. Япония капитулировала перед союзниками 15 августа.

По словам авторов материала, Россия готова применить тактическое ядерное оружие в Украине, чтобы завершить конфликт.

"Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев. Похоже, в этом и заключалась суть его замечаний", - описывает издание реакцию Макрона со слов источника.

Помимо этого, издание отмечает, что президенты обсуждали в целом ситуацию с ядерным напряжением в мире вокруг Украины:

"Два президента, несомненно, обсуждали риск применения ядерного оружия. Путин хочет донести информацию о том, что рассматриваются все варианты в соответствии с российской доктриной, касающейся ядерного оружия", - пишет Daily Mail.

Авторы материала напомнили, что служба безопасности заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому о существовании «очень высокого» риска применения тактического ядерного оружия.

Путин предупредил, что если западные силы поставят под угрозу "целостность" территории России, то "мы обязательно воспользуемся всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", добавив: "Это не блеф".