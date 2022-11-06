Байден обсудил с Шольцем поставки помощи Украине после поездки канцлера в Китай

Лидеры США и Германии согласились продолжать оказывать экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после его поездки в Китай. Политики обсудили итоги визита в КНР и дальнейшее оказание помощи Украине со стороны Берлина и Вашингтона. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры стран говорили "о недавней поездке канцлера в КНР и подтвердили общую приверженность поддержке основанного на правилах международного порядка, соблюдению прав человека и справедливым практикам в сфере торговли", - пишет пресс-служба.

Речь шла о продолжении совместной поддержки Украины в экономическом, гуманитарном, и военном направлении.

Помимо этого пресс-служба отметила: "лидеры согласились с тем, что недавние угрозы России относительно ядерного оружия являются безответственными", - говорится в документе.

Олаф Шольц посетил Китай 4 ноября 2022 года. Этот визит стал первой встречей Шольца с лидером Китая Си Цзиньпином с тех пор, как он стал лидером правящей коалиции в прошлом году, и сделает его первым западноевропейским лидером, посетившим Китай после пандемии коронавируса.