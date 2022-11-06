США доставили на европейский континент более 84 тысяч тонн военной техники Фото: REUTERS

Соединенные Штаты к концу октября 2022 года доставили на европейский континент, в том числе на Украину, более 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения. Об этом свидетельствуют данные Транспортного командования ВС США (Transcom).

Отмечается, что Transcom начал доставлять военные грузы для украинской стороны с 21 января и продолжает поставки до сих порт.

Так, по состоянию на 30 октября, США доставили в Европу более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем, более 966,5 тысячи артиллерийских снарядов, более 68,2 миллиона патронов для огнестрельного оружия, 202 артиллерийские системы и прочее.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников сообщал, что Незалежная получила от Штатов еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS. Также в конце сентября президент страны Владимир Зеленский сообщал, что украинская сторона уже получила от США обещанные ранее зенитно-ракетные комплексы NASAMS.