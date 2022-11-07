Французский политик Филиппо рассказал о планах Байдена убрать Зеленского Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден в будущем избавится от украинского президента Владимира Зеленского, как только перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо.

При этом он отметил, что, когда Штаты уже начинают "уставать" от украинского политика.

- Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его о переговорах с российской стороной. Когда Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее! - заявил он в своем посте в Twitter.

Накануне администрация американского президента Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к диалогу с Россией. Как сообщило издание Washington Post, чиновники в США не ставят задачу усадить Украину за стол переговоров. Суть их просьбы заключается в том, чтобы "попытаться обеспечить поддержку киевского правительства другими странами", которые сталкиваются с опасениями по поводу растягивания конфликта на годы.