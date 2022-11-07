В Турции аниматор отеля вместе с братом изнасиловал 45-летнюю москвичку, пока ее в номере ждали муж и ребенок Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Турции аниматор одного из отелей вместе со своим братом изнасиловал 45-летнюю туристку из Москву. Сейчас, вернувшись в российскую столицу, женщина написала в полицию заявление о групповом изнасиловании.

Как пишет MK.RU, туристка Татьяна (все имена изменены - ред.) вместе с мужем и дочерью 20 октября отправились на отдых в Турцию. На пляже она познакомилась с аниматором Ахмедом. Позже выяснилось, что за все развлечения семья переплатила 150 евро.

Ахмед, выслушав возмущения россиянки, согласился вернуть ей деньги. Дочка москвички приболела, и некоторое время родителям приходилось выходить в город погулять по очереди.

В один из вечеров Татьяна, прогуливаясь по территории отеля, вновь встретила Ахмеда. Мужчина был с парнем, которому на вид было около 17 лет. Своего товарища аниматор представил женщине как двоюродного брата. При встрече россиянка вспомнила про обещание Ахмеда вернуть ей деньги. Тогда он предложил женщине проехать с ними до ближайшего банкомата.

Все трое, усевшись на мотоцикл, отправились в сторону банкомата. По дороге Татьяна начала понимать, что Ахмед и его брат едут в другую сторону. Туристка призывала мужчин отвезти ее обратно, но аниматор лишь еще сильнее газанул в сторону моря. В какой-то момент мотоцикл подпрыгнул и и все трое упали. В результате падения москвичка ушиблась и порвала джинсы, а когда пришла в себя, то поняла, что находится в абсолютно незнакомом месте.

Вместо обещанных денег Ахмед предложил Татьяне заняться групповым сексом, но, услышав отказ, пригрозил бросить ее прямо на этом месте. Тогда туристка снова отказалась. Однако на этот раз Ахмед и его брат изнасиловали ее.

Добравшись до отеля женщина сразу же рассказала о случившемся своему супругу. Пара попыталась заявил об изнасиловании в полицию, но телефонную трубку в участке так никто и не поднял.

Что касается персонала отеля, где проживали Татьяна с мужем и дочерью, то он отказался помогать клиентам. В итоге семейная пара попыталась найти насильника своими силами, но выяснилось, что Ахмед исчез и уволился из другого отеля, где дополнительно подрабатывал.

Ранее сообщалось, что в 2015 году турецкая полиция арестовала сотрудника одного из отелей, расположенных в поселке Чамьюва в провинции Анталья. Мужчину заподозрили в изнасиловании российской туристки. По слова потерпевшей - 21-летней гражданки РФ, молодой человек около 05:30 утра проник в ее номер, воспользовавшись служебным ключом, и изнасиловал ее. О случившемся девушка сразу же сообщила администрации отеля, которая уже вызвала полицию.