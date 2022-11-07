Baijiahao: Западу нужно уступить России, обладающей межконтинентальными ракетами "Ярс" Фото: Александр КОЦ

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" способна поразить любой точку на планете и ни одной системе противоракетной обороны не удастся остановить это оружие. Об этом говорится в статье китайского издания Baijiahao.

- Главная особенность заключается в том, что она (ракета) обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира, - объясняется в статье.

Именно поэтому, как отмечается в публикации, "западным странам следует правильно оценить ситуацию и отступить, даже если это будет трудно".

Учитывая особенности "Ярса" следует помнить о том, что у ракеты есть одна "невероятная способность".

- Максимальная предельная скорость "Ярса" достигает 14 Махов. Большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя, вот насколько она страшна!, - отмечается в публикации.

В конце октября сообщалось, что по полигону "Кура" на Камчатке произведены пуски баллистических ракет "Ярс" и "Синева". Пуски состоялись в рамках тренировки стратегических сил сдерживания. Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" была запущена с государственного испытательного космодрома "Плесецк", а баллистическая ракета "Синева" – из акватории Баренцева моря.