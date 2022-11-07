Полянский: ООН обещает России в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Организация пообещала РФ, что в ближайшее время сможет снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой.

Он также указал, что "у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября". Об этом дипломат рассказал "Известиям".

- Организация Объединенных Наций обещает нам, что вот-вот будет результат ... При принятии решения (о продлении сделки) мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН, - отметил Полянский.

29 октября в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. Это связано с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". Позже в МИД РФ уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

А накануне президент РФ Владимир Путин созвонился по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подробно проинформировал своего турецкого коллегу о том, почему высшее политическое руководство России приняло решение о приостановке участия страны в зерновой сделке.