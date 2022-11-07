Что произошло в ночь на 7 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зарубежные пользователи YouTube удивились ценам в российском супермаркете после восьми месяцев пребывания страны под санкциями. Своим мнением по данному поводу иностранцы поделились в комментариях к ролику австралийского блогера Travelling with Russell. Австралиец посетил один из магазинов в российской столице и показал публике наличие продуктов и цены на них. По словам блогера, несмотря на то, что ряд западных брендов покинул РФ, их нишу успешно заняли местные производители.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что организация пообещала РФ, что в ближайшее время сможет снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой. Он также указал, что "у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября".

Ранним утром 7 ноября в шести регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу. Предупреждение действует в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях. Также тревога объявлена в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.

Ночью 7 ноября центр Донецка подвергся обстрелу ВСУ. Украинские войска выпустили по городу шесть снарядов калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан последние несколько месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. По данным Wall Street Journal, суть переговоров заключалась в предотвращении эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является хладнокровным политиком, которому удается скрываться за "образом лохматого увальня", считает российский сенатор Алексей Пушков. Он также вспомнил, как Джонсон "охотно рассказывал о своих одесско-русских корнях по линии деда" и о том, что ощущает свою причастность к России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели по поводу Украины. Накануне он заявил, что подготовка к вступлению Незалежной в состав Европейского союза (ЕС) займет годы. По мнению Захаровой, на самом деле подготовка к вступлению Украины в ЕС займет столько же времени, сколько и его развал.