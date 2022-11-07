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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 4:46

После обстрела украинской армией центра Донецка загорелось здание управления железными дорогами

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб
Елизавета КУЗНЕЦОВА
После обстрела украинской армией центра Донецка загорелось здание управления железными дорогами

После обстрела украинской армией центра Донецка загорелось здание управления железными дорогами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мощный пожар начался в здании Донецкой железной дороги.

Как передают «Известия», ссылаясь на видео с места возгорания, которое появилось в их распоряжении, пожар начался утром в понедельник, 7 ноября. На кадрах можно увидеть, как разрушенное здание выгорает изнутри. На месте происшествия на данный момент работают сотрудники экстренных служб.

Ранее появилось сообщение о том, что в ночь на воскресенье, 7 ноября, украинские боевики выпустили по Донецку шесть снарядов. Под ударом оказался Ворошиловский район Донецка. Данные о пострадавших пока не поступали.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о начале спецоперации на Украине, отметив, что такие меры необходимы ввиду обстоятельств.