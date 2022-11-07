После обстрела украинской армией центра Донецка загорелось здание управления железными дорогами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мощный пожар начался в здании Донецкой железной дороги.

Как передают «Известия», ссылаясь на видео с места возгорания, которое появилось в их распоряжении, пожар начался утром в понедельник, 7 ноября. На кадрах можно увидеть, как разрушенное здание выгорает изнутри. На месте происшествия на данный момент работают сотрудники экстренных служб.

Ранее появилось сообщение о том, что в ночь на воскресенье, 7 ноября, украинские боевики выпустили по Донецку шесть снарядов. Под ударом оказался Ворошиловский район Донецка. Данные о пострадавших пока не поступали.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о начале спецоперации на Украине, отметив, что такие меры необходимы ввиду обстоятельств.