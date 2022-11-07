Байден чуть не упал на сцене, увидев «черный» предмет Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден чуть не упал на сцене в ходе своего выступления в Нью-Йорке. Об этом передает Daily Mail.

На опубликованных изданием видео запечатлен отрывок предвыборного выступления главы Белого дома в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.

На кадрах можно увидеть, как американский лидер активно ходит по сцене, рассказывая о снижении стоимости рецептурных лекарств, необходимых для пожилых людей. Однако в определенный момент времени Байден наступает на какой-то предмет, расположенный на сцене, после чего чуть не теряет равновесие и чуть не падает со сцены.

«Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае», - воскликнул американский президент.

Напомним, накануне читателей американского издания The Hill напугала фотография президента США, на которой рука Байдена повреждена и это похоже на следы капельницы. Фото было сделано 1 ноября 2022 года во время публичного выступления главы Белого дома в городе Халландейл Бич, Флорида.