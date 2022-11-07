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НовостиВ мире7 ноября 2022 5:54

Володин заявил, что демократы в США пытаются оправдать свое поражение на выборах за счет России

Спикер Госдумы РФ полагает, что американцы не голосует за Демократическую партию только из-за проблем, созданных по их вине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Володин заявил, что демократы США пытаются оправдать свое поражение на выборах за счет России

Володин заявил, что демократы США пытаются оправдать свое поражение на выборах за счет России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что представители Демократической партии США пытаются оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, которые назначены на вторник, 8 ноября, и на этом фоне начали вновь обвинять Москву во вмешательстве.

«Нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть. Демократы США взялись за старое. Вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. Ничего нового», - написал парламентарий в своем Telegram-канале, отметив, что такую же картину можно было увидеть в 2016 году, когда президентом США стал Дональд Трамп.

Володин также заявил, что недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств является неотъемлемой частью российской политики. «Мы не вмешиваемся и к нам не позволим», - подчеркнул он.

По его мнению, президент США Джо Байден и его партия, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, а также в палате представителей. Володин полагает, что американские граждане не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине. «Спрашивать надо с себя», - добавил спикер Госдумы РФ.