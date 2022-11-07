Володин заявил, что демократы в США пытаются оправдать свое поражение на выборах за счет России

Володин заявил, что демократы США пытаются оправдать свое поражение на выборах за счет России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что представители Демократической партии США пытаются оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, которые назначены на вторник, 8 ноября, и на этом фоне начали вновь обвинять Москву во вмешательстве.

«Нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть. Демократы США взялись за старое. Вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. Ничего нового», - написал парламентарий в своем Telegram-канале, отметив, что такую же картину можно было увидеть в 2016 году, когда президентом США стал Дональд Трамп.

Володин также заявил, что недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств является неотъемлемой частью российской политики. «Мы не вмешиваемся и к нам не позволим», - подчеркнул он.

По его мнению, президент США Джо Байден и его партия, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, а также в палате представителей. Володин полагает, что американские граждане не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине. «Спрашивать надо с себя», - добавил спикер Госдумы РФ.